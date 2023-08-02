ضبط المتهم بتوثيق مواطن وقتله فى الإسكندرية لسرقته

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم مُكبل اليدين ووجود آثار دماء بالشقة.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالدلوف لشقة المجنى عليه بقصد السرقة ولدى استشعار المجنى عليه به تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية فأفقده الوعى وتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة واستولى على بعض الأجهزة ومحتويات الشقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلان له.