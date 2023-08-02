ضبط المتهم بالتعدى على أبنائه بعد انفصاله عن زوجته

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته.

بالفحص تم تحديد والد الطفل المشار إليه وتبين أنه مقيم بالشرقية وبصحبته (3 أنجاله) وأن طليقته مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبرفقتها نجلتهما الرابعة وبسؤالها قررت بتلقيها اتصال من أحد أنجالها وأفاد بأنه محجوز بإحدى المستشفيا ، وبه إصابات متفرقة نتيجة تعدى والده عليه وأضاف لها بأن شقيقه الآخر متواجد بالمنزل صحبة والده وبه إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين تواجد نجلهما وبه إصابات بكسور متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.