سكرتير عام الأقصر يتلقى أكثر من 30 شكوى وطلب فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه شدد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحري الدقة فى دراسة كل طلب وشكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذي حق حقه، مؤكداً أنه يتم محاسبة أى مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين، مضيفاً أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين وبحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية.

ومن جانبه أوضح محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم بحث ودراسة ما يزيد عن 30 طلب مقدم من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون من خلال انعقاد اليوم المفتوح بمقر ديوان عام محافظة الأقصر، وبرئاسة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، وبحضور وكلاء المديريات ومديري ومسؤولي الإدارات المنوطة.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات ومساعدات إلى جانب الطلبات الخاصة بنقل وتحويل الطلاب ما بين المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي.

ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر.



تلقى أكثر من 30 شكوى وطلب فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى



حضور فعاليات لقاء اليوم المفتوح بمحافظة الأقصر



سكرتير عام الأقصر يتلقى أكثر من 30 شكوى وطلب باليوم المفتوح









