وقال ترودو في حدث أخير أعلن فيه عن استثمارات فدرالية جديدة في الإسكان في مدينة هاميلتون بمقاطعة أونتاريو: "إجابته على كل شيء هي التخفيضات والغضب.. هذه ليست كندا.. هذه ليست الطريقة التي نبني بها مستقبلاً أقوى، فالكنديون يشمرون عن سواعدهم ويذهبون إلى العمل، ويبنون ويستثمرون في أنفسهم ومجتمعاتهم، هذا ما نفعله، نحن شركاء مع الناس".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن " خطاب بوليفير خطير على الكنديين، لأنهم يفضلون العمل وبناء مستقبل قوي بدلا من رفع أيديهم والقول كل شيء فظيع، كل شيء مكسور، دعونا نبقى جميعًا في المنزل".

وأكد ترودو أن تركيزه سيكون على حل التحديات التي يواجهها الكنديون، بدلا من استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، كما يفعل بيير بوليفير.



وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة أباكوس داتا تراجع الدعم للحكومة الليبرالية بين الكنديين.. حيث يعتقد 16% فقط من المستطلعين أن الليبراليين هم الأكثر تأهيلاً في البيئة الحالية، مقابل 47% من أولئك الذين يميلون إلى حزب المحافظين المعارض.