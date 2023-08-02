اليوم السابع
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توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط لـ 100.8 مليون برميل يوميا

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:00 ص
توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط لـ 100.8 مليون برميل يوميا نفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.6 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة بلغت %0.5% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 2022 حيث ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %1.9 ليصل إلى حوالي 56.1 مليون برميل/يوم، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 45.4 مليون برميل/يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".
 
وأشار التقرير إلى أنه يتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل إلى نحو 100.8 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 55.3 مليون برميل/يوم، كما يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 45.5 مليون برميل/يوم.
 
 

النفط

نفط

الطلب على النفط



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