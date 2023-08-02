تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى

كتب محمد صبحى

كشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية عن مزايا خدمة التنسيق الالكترونى وذلك بالتزامن مع قربانطلاق تنسيق المرحلة الأولى والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل للتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونيوتتمثل المزايا فى:

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحاموالطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالبخلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني عليشبكة الإنترنت

وسجل الأدنى للشعبة العلمية فى المرحلةالأولى: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب: 22304، وبالنسبة لطلابالشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجةفأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب: 74923، وبذلك يكون الإجمالي: 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.