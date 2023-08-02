تكريم فريق إدارة الفيروسات بالغربية فى اليوم العالمى للالتهاب الكبدية

احتفل قطاع الطب الوقائي باليوم العالمي للإلتهابات الكبدية ، بتكريم إدارة الفيروسات الكبدية بالغربية ضمن المحافظات الأكثر إنجازاً و نجاحاً في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان ، بحضور الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للطب الوقائي والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون المبادرات

وقد قام الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بتقديم التهنئة لفريق الفيروسات الكبدية بالمديرية و الإدارات الصحية و المستشفيات و أعرب عن دعمه الكامل لجميع العاملين من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالغربية، مؤكدا على أن مصر نجحت في توفير و تصنيع الملايين من الأدوية المضادة لفيروس الالتهاب الكبدي ( c) وتوفير الكواشف اللازمة للفحص خلال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ).