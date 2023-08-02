تفاصيل حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شملت حركة التنقلات الداخلية التي اعتمدها اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، للضباط، بين الإدارات التابعة للمديرية وأقسام الشرطة، تولي المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والمقدم مصطفي الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة، والمقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد.

كما شملت حركة التنقلات، تولي الرائد محمد طارق، منصب رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، والمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم سامح بدوي مفتش لقسمي الطالبية والعمرانية، والعقيد محمد ابو بكر مفتش قسمي أول وثاني أكتوبر، والعميد عبدالحميد السبكي مفتش مركزي شرطة كرداسة ومنشأة القناطر .

كما جاء بحركة التنقلات، تولي العقيد أحمد الوليلي، منصب رئيس قطاع جرائم النفس، والعميد تامر صالح، رئيس قطاع المال، والعميد محمد عرفان، رئيس مباحث الطرق والمنافذ، وتجديد الثقة في المقدم محمد نجيب رئيسا لقسم شرطة الطالبية.