تعرف على تطور تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر

كتب مدحت عادل

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفاً، 169 غاية، و244 مؤشراً تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وفي إطار سعي الجهاز للقيام بدوره المنوط به في عملية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر، قدم الجهاز في التقرير الإحصائي الثالث رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، ويظهر التقرير توافر 141 مؤشر من إجمالي 248 مؤشر، وجاء التقرير وفقا لما يلي:

الهدف الأول: القضاء على الفقر

حققت مصر عام 2019/2020 انخفاضاً في نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني بمعدل انخفاض بلغ 8.6% مقارنة بعام 2017/2018.

- ووفقا للغاية (1-أ) ارتفع إجمالى الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) عام 2020/2021 بمعدل ارتفاع بلغ 4% مقارنة بعام 2019/2020، مما يعكس جهود الدولة المصرية للحد من الفقر و توفير برامج الحماية الاجتماعية والتى كان من أبرزها "تكافل و كرامة".

•الهدف الثانى: القضاء على الجوع

- انخفض معدل التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة كبيرة ليسجل 12.8% عام 2021 بينما كان المعدل 21.4% عام 2014.

- كما انخفضت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن بالنسبة للطول لتسجل 3.1% عام 2021 بينما كانت هذه النسبة 8.4% عام 2014.

- وانخفضت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن بالنسبة للطول لتسجل 11.5% عام 2021 بينما كانت هذه النسبة 14.9% عام 2014.

• الهدف الثالث: تمتع الجميع بأنماط عيش صحية

- ارتفعت نسبة القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية لتسجل 85.7% عام 2021، بينما كانت النسبة 82% عام 2018.

•الهدف الرابع: ضمان الحصول على التعليم الجيد

- بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهرًا الذين يسيرون على المسار الصحيح فى مجال الصحة، والتعلم، والرفاهية النفسية، والاجتماعية نسبة 85.3% عام 2021.

•الهدف الخامس: تحقيق المسـاواة بيـن الجنسيـن وتمكين كل النساء والفتيـات

ووفقا للغاية (5-ب) بلغت نسبة الافراد (6 سنوات فأكثر) الذين لديهم هاتف محمول 95.7% عام 2020/2021، وبلغت النسبة للذكور 96.8%، بينما كانت للإناث 94.6%.

- ووفقا للغاية (5-5) ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء فى مجلس النواب من 14.9% عام 2015 إلى 27.41 عام 2020، مما يعكس سعى مصر الدائم لتعزيز تمكين المرأة والمشاركة السياسية.

• الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى، ووفقا للغاية (6-5)، بلغت النسبة المئوية لمكونات مؤشر الإدارة المتكاملة للمياه 56% فى عام 2020.