تحرير 35 محضرا لمخابز بالبحيرة لاإنتاجهم خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 35 مخبزا بمراكز حوش عيسى وأبو المطامير والمحمودية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.