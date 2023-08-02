بعد طالبة الـ 4%.. طالب ثانوية يحصل على 12% بقنا ووالده: يمر بصدمة ولا نريد سوى درجاته

قنا صابر سعيد

قال يسن محمد، والد الطالب طه، إن نجله حصل على مجموع 52.5 درجة بنسبة 12.8 % في امتحانات الثانوية العامة، وذلك رغم تفوقه.

وأوضح يسن، أن نجله طالب بمدرسة صوص الثانوية المشتركة التابعة لإدارة نقادة التعليمية، حصل على 13 درجة في اللغة العربية، و10 درجات في اللغة الإنجليزية، و7 درجات في الأحياء، و2.5 في مادة اللغة الفرنسية، و8 درجات في الكيمياء، و6 درجات في الجيولوجيا، و6 درجات في الفيزياء.

وأشار والد الطالب، إلى أن نجله حصل على 7 درجات في الأحياء رغم تركه للمادة، و10 درجات في اللغة الإنجليزية رغم حله نقطة واحدة في الامتحان، لتأجيلهم للعام القادم.

وتابع والد الطالب، أن طه يمر الآن بصدمة كبيرة بعد حصوله على ذلك المجمع، لاسيما أن مدرسيه يشهدون له بالتفوق، قائلًا " لا أريد سوى حق ابني ودرجاته".

