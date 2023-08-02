انطلاق المعرض العقاري The Address Property Show بنسخته الأولى لشركة The Address Investments

• المعرض العقارى يضم أقوى المطورين العقاريين في مصر

● مصطفى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة "The Address Investments" : يمثل المعرض فرصة حقيقية لتلبية مختلف احتياجات العملاء من الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية

ينطلق المعرض العقاري The Address Property Show لشركة "The Address Investments"، إحدى شركات التسويق العقارية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، والذي يستهدف إعادة تشكيل سوق العقارات لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائها وشركائها من خلال منح الاستشارات اللازمة لكل من المشتري والمطور العقاري، وتوجيههم لاتخاذ أفضل الخيارات التي تناسب اهتماماتهم، حيث تنتهج الشركة ممارسات مبتكرة تعزز نمو السوق المستدام ورضا العملاء المستمر.

ويشارك في المعرض، الذي يعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، القاهرة الجديدة من يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023 حتى 7 أغسطس 2023، 20 شركة تنمية وتطوير عقاري من أكبر الشركات في السوق؛ على رأسها شركة سوديك sodic، وماونتن فيو، ولاند مارك للتطوير العقاريLMD ، والأهلي صبّور للتنمية العقارية، وأورا ديفلوبرز، وذا مارك كوميونتيز، ومصر إيطاليا، وشركة بيبول اند بليسز للتطوير العقاري People & Places، وتطوير مصر، وهايد بارك، وشركة عربية للتنمية والتطوير العقاري Arabia Developments، وشركة النيل للتطوير العقاري، وشركة مافن للتطوير العقاري، ومباني إدريس، وشركة CRED، وتايمز للتطوير العقاري.

ويتسم المعرض بالتنوع في الشركات العقارية والمنتجات التي تلبى كافة احتياجات العملاء، حيث يمكن للمشترين الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بالمعرض، كما يسمح للمطورين بتوسيع قاعدة عملائهم، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض تجربة سلسة للزوار من خلال الجولات المصحوبة بالمنظمين، مما يتيح لهم الانتقال بسهولة بين جميع المطورين المشاركين.

وتمتلك الشركة قاعدة عملاء واسعة، حيث يبلغ عدد عملائها أكثر من 2 مليون عميل، كما حققت مبيعات تصل إلى 33 مليار وخمسمائة مليون جنيه من خلال بيع 8000 وحدة عقارية عام 2022، حيث تتعاون مع ما يقرب من 250 مطورا وفي جميع أنحاء مصر، وهو ما يعكس ريادة الشركة بفضل استراتيجيتها التي تستهدف المواكبة المستمرة لمتطلبات عملاء السوق العقاري بالتوازي مع الخبرات المتميزة للعاملين في الشركة وسعيهم لتحقيق أهداف ترتكز على التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد مصطفى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة The Address Investments: "حرصت الشركة على تنظيم معرضThe Address Property Show لتلبية مختلف احتياجات العملاء من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والساحلية، بما يتواكب مع معايير الاستدامة البيئية. نتوقع استمرار الطلب على العقار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، باعتباره الاستثمار الآمن، حيث إنه الأكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته كما أنه قابل للزيادة بشكل مستمر فهو أفضل وسيلة استثمار. وقد سجل الطلب على العقارات زيادة قدرها 300% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أيضا أن تستمر أسعار العقارات في زيادة بداية عام 2024 بنسبة 25% – 30% وهو ما يجعل السوق المصرية لا تزال جاذبة بشكل كبير للمستثمرين في الداخل والخارج".

مشيرا إلى أن: "تشهد السوق المصرية نهضة عقارية في مشروعات العاصمة الإدارية والمستقبل سيتي والمشروعات السكنية في التجمع الخامس، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد."

تعد شركة The Address Investments الشركة الرائدة في وقت قصير وبجدارة في مجال التسويق والاستشارات العقارية بمصر والشرق الأوسط. يرجع ذلك إلى تجميعها لمجموعة من الخبراء والمستشارين في المجال العقاري واهتمامها بالتفاصيل والذوق الرفيع.

كما تقدم خدمات استشارية للمشترين والمطورين العقاريين، بحيث تساعدهم على الاختيار الأفضل الذي يتناسب مع اهتماماتهم، فـنجمع بين مجموعة من الخدمات المتنوعة والمعرفة الفريدة لتقديم نتائج لا مثيل لها. وسرعان ما أصبحت The Address Investments أكبر شركة وساطة عقارية في مصر والشرق الأوسط، على أيدي نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال العقارات والاستثمار.