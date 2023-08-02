وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن سفارة الولايات المتحدة فى المجر أعلنت أن المجريين لن يتمكنوا من دخول البلاد إلا مرة واحدة خلال العام الواحد بعد عملية الفحص عبر الإنترنت التي تسمح بالسفر من دون تأشيرة .

وقال السفير الأمريكى فى المجر، ديفيد برسمان "إن هذا القرار المؤسف جاء ردا على تقاعس حكومة المجر عن الاستجابة للمخاوف الأمنية الخطيرة التي أبلغنا عنها على مدى سنوات عديدة وإدارات متعددة ".

يشار إلى أن جوازات السفر المجرية تمثل مشكلة منذ سنوات عدة بالنسبة للولايات المتحدة، بسبب خروج وثائق في عام 2018 تؤكد حصول 700 شخص غير مجرى على جوازات سفر بطريقة احتيالية وبهويات مزيفة، ودخول 65 منهم على الأقل إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج الإعفاء من التأشيرة.