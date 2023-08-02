النقل تطرح أراض للاستثمار لاستخدامها كمحطات وقود وأنشطة تجارية.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت وزارة النقل ، طرح قطع اراضي تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بجميع محافظات الجمهورية للاستثمار بحق الانتفاع او الإيجار، لمدة حتى 20 سنة، وذلك من خلال شركة "إم أو تي" للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري لوزارة النقل.

واوضحت الوزارة، أنه على من يرغب في التقدم بطلب إلى مقر الشركة، وللاستعلام عن أي تفاصيل خاصة بالطرح يمكن التواصل مع إدارة التسويق والمبيعات بالشركة.

وأضافت وزارة النقل، أن الهدف الأساسي من الطرح هو استغلال هذه الأراضي في إقامة أنشطة مختلفة كمحطات وقود وأنشطة تجارية وقاعات مناسبات وملاعب رياضية وغيرها من الأنشطة الخدمية.

وفى السياق تنفذ وزارة النقل، الخط الأول للقطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه من العين السخنة العلمين مطروح.

وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع.