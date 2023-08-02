

وذكر بيان على موقع دائرة العمل الخارجي الأوروبية، أن المفوضة دالي ستمثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الوزاري، الذي سيكون موضوعه هذا العام "التنمية الشاملة بقيادة النساء باعتبارها قمة التحول بين الأجيال".



وذكر البيان أنه "في 2 أغسطس الجاري، ستحضر المفوض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين حول تمكين المرأة في مركز مؤتمرات المهاتما ماندير ثم ستلقي بعد ذلك البيان الوزاري للاتحاد الأوروبي في الجلسة الخاصة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وخلال بيانها، ستقول المفوضة دالي: "تلعب المنتديات مثل مجموعة العشرين دورًا رئيسيًا في تمكين مناقشة عالمية حول التحديات والفرص لحماية وتعزيز حقوق المرأة. والأهم من ذلك، أنها تسهل المناقشات حول الجهود المشتركة لتعميم المساواة عبر العديد من مجالات السياسة. فعلى المستوى الأوروبي، عملنا خلال السنوات الأربع الماضية على إنشاء إطار مؤسسي لضمان إدراج منظور حول المساواة بين الجنسين في جميع مراحل صنع القرار، من تطوير السياسة إلى عملية التنفيذ. ونحن حريصون على مشاركة ما تعلمناه من هذه التجربة والتعلم مما نجحت البلدان الأخرى في القيام به لتعزيز تمكين المرأة ".



وفي بيان دالي بشأن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ستقول: "القوالب النمطية القائمة على الجنس لها العديد من الآثار الضارة على مجتمعاتنا، والتي يمكن أن تمنع تطلعات كل من النساء والرجال. الاعتقاد الذي عفا عليه الزمن بأن بعض المهن - مثل تلك الموجودة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات - مخصصة للرجال، في حين أن وظائف أخرى- مثل تلك المتعلقة بالرعاية- للنساء، لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، تستمر هذه الصور النمطية القائمة على الجنس في تشويه التطلعات المهنية. لهذا السبب يشغل الرجال 80٪ من القوى العاملة في القطاع الرقمي ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع النساء على المشاركة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك من خلال الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة".