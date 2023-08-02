"الرى" تنتهى من إعداد قاعدة بيانات بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات، هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

‎وأوضح تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، وصيانة قنطرة كفر ربيع، ونهو عمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد وهويس سرياقوس، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في "سد ومفيض دمياط – قناطر أسيوط"، ونهو أعمال الجسات لـ٨ قناطر بالوجه القبلي و 15 قنطرة بالوجه البحري لإستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الاستراتيجية.

‎وأضاف التقرير، أنه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع" الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى 50 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة فى اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.

‎وأشار التقرير إلى أنه يجرى حالياً تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكه الحديد "القاهرة - أسوان" والقيام بعمل دراسه هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطره فم بحر مويس الجديدة.