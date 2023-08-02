الذهب يغلق على استقرار عند 2155 جنيها في السوق المصري

كتب - إسلام سعيد

أغلقت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء على استقرار ملحوظ دون تغير يذكر في الأسعار وسط انتظار لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس، بالإضافة إلى بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية الأسبوع وقد يؤثر على حركة الذهب العالمي بشكل كبير.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2155 جنيه للجرام دون تغير يذكر عن جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيه.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يرجع بشكل كبير إلى وفرة المعروض في الأسواق في الوقت الذي يشهد فيه الطلب تراجع ملحوظ خلال هذه الفترة، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التحرك في نطاقات ضيقة وتجاهل التحركات الكبيرة التي نشهدها في الأسواق العالمية من وقت لآخر.

على الرغم من تراجع الطلب على الذهب منذ بداية الربع الثالث من العام، إلا أن النصف الأول من 2023 شهد قفزات تاريخية في مشتريات المصريين من الذهب، فوفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي ارتفعت مشتريات الذهب في مصر بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 33.5 طن بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.