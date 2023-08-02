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الحكومة: نجاح برنامج إنتاج التقاوى فى تقليل الفجوة بين المستورد والمحلى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 09:00 ص
الحكومة: نجاح برنامج إنتاج التقاوى فى تقليل الفجوة بين المستورد والمحلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت نورا فخرى

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ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الضوء علي ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مجالات التنمية القطاعية لاسيما الزراعة. 
 
ويشير التقرير إلي أن برنامج إنتاج التقاوي المنتقاه - حسبما وردة بخطة التنمية-  ينفذ في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزرايعة المصرية. 
 
ووفقا للتقرير، يهدف البرنامج الى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمى المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج وتقلل من تكلفة الاستيراد.
 
 ويؤكد التقرير، حسبما ورد بخطة الحكومة نجاح البرنامج في تقليل الفجوة بين المستورد والمحلى، حيث تمكن حتى نهاية عام 2022 من تسجيل 26 صنفا في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشكل رسمي وذلك بعد تقييمها واستطاع أن يوفر التقاوى لعديد من المشاريع القومية من بينها مشروع الـ 100 الف صوبة، كما نجح أيضا في الانطلاق نحو التصدير للأسواق الخارجية. 
 
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية  والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 
 

مجلس النواب

الحكومة

خطة التنمية 2324

انتاج التقاوي



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