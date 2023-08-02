البورصة: تنفيذ صفقة على شركة تكنولوجيا الأخشاب بقيمة 134 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة تكنولوجيا الأخشاب بحجم تداول 99.3 ألف سهم بقيمة 134.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية بحجم تداول 81.1 ألف سهم بقيمة 8.11 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 434.7 ألف سهم بقيمة 149 مليون جنيه عبر تنفيذ 46 عملية.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 8.04%، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 125.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 130.9 مليون جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7304 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 5169 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.