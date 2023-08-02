الإسعافات الأولية لإصابة العين.. هذا ما يجب القيام به فى حالة الطوارئ

كتبت فاطمة خليل

قد تحدث إصابات العين بشكل غير متوقع وتتطلب عناية فورية لمنع المزيد من الضرر والحفاظ على البصر، وتعلم تقنيات الإسعافات الأولية الصحيحة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في النتيجة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها إذا تعرضت أنت أو أي شخص لإصابة في العين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الإسعافات الأولية لإصابة العين



تقييم الموقف



الخطوة الأولى في تقديم الإسعافات الأولية لإصابة العين هي تقييم الموقف بهدوء.

تأكد من سلامتك أنت والشخص المصاب إذا كان هناك أي أجسام أو مواد كيميائية غريبة حولك ، فلا تحاول إزالتها بنفسك لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الضرر.

تجنب فرك أو لمس العينين



قد يتسبب الاحتكاك في ضرر إضافي ويزيد الوضع سوءًا. قد يتسبب الفرك في خدش جسم غريب في العين للقرنية ، مما يؤدي إلى تلف القرنية.

إذا تعرضت أنت أو أي شخص لإصابة في العين ، فمن المهم التماس العناية الطبية على الفور اتصل بالخدمة الطبية أو اطلب من شخص قريب منك الاتصال.

الغسل بالماء



إذا كانت الإصابة تنطوي على التعرض للمواد الكيميائية أو وجود جزيئات صغيرة في العين ، فإن التنظيف الفوري والمستمر أمر بالغ الأهمية.

استخدم تيارًا ثابتًا من الماء النظيف لشطف العين لمدة 15 دقيقة على الأقل. ابقِ العين مفتوحة أثناء غسلها لضمان غسل المادة الكيميائية أو الجزيئات الصغيرة تمامًا.

حماية العين (الصدمة الحادة)



إذا كانت إصابة العين ناتجة عن جسم غير حاد أو تأثير ، احمِ العين من المزيد من الأذى ضع ضمادة نظيفة ومعقمة أو قطعة قماش مبللة ونظيفة على العين المصابة وقم بتثبيتها برفق ولا تضغط على العين.

لا تحاول إزالة الأشياء العالقة



إذا كان هناك جسم غريب ، مثل الزجاج أو الحطام ، في العين ، فلا تحاول إزالته بنفسك.

غطِ العين بغطاء واقي ، مثل كوب ورقي ، واطلب العناية الطبية الفورية.

لا تضع المراهم أو الأدوية



تجنب وضع أي مراهم أو كريمات أو أدوية على العين المصابة ما لم يوجهك طبيبك لأن هذه المواد قد تتداخل مع فحص وعلاج العين المناسبين.

تذكر أن الإسعافات الأولية المبكرة والمناسبة يمكن أن تقلل بشكل كبير من شدة إصابة العين وربما تجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

أعط الأولوية دائمًا للسلامة واطلب العناية الطبية فورًا إذا تعرضت لإصابة في العين. الإسعافات الأولية المناسبة والمساعدة الطبية العاجلة أمران حاسمان لتحقيق أفضل النتائج المحتملة والحفاظ على البصر.