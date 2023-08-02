اعتقال شخصين يشتبه فى انتمائهما لتنظيم متطرف بموسكو

أ.ش.أ

أفاد المكتب الصحفي التابع لمديرية لجنة التحقيق الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، بأنه تم اعتقال شخصين، يشتبه في انخراطهما في منظمة متطرفة.

وقال مسئول باللجنة - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه "نتيجة العمل المشترك لمحققين من دائرة التحقيق في موسكو ونشطاء ميدانيين، بدعم من الحرس الوطني الروسي، تم اعتقال شخصين للاشتباه في تنظيمهما والمشاركة في أنشطة منظمة متطرفة"، مضيفين أنه "في الوقت الحاضر، يخضع المشتبه بهم لإجراءات التحقيق المطلوبة".

ووفقا لتقارير سابقة، قامت مجموعة من الأفراد بالمشاركة في عمل منظمة دينية متطرفة دولية محظورة في المنطقة الإدارية الجنوبية الغربية في موسكو.

وأدارت المنظمة أعمالها في الفترة بين سبتمبر 2020 ومارس 2022 في شقق مختلفة في أنحاء العاصمة الروسية.