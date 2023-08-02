إصابة 8 أشخاص فى حوادث سير متفرقه بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حوادث سير متفرقه بمراكز وادى النطرون ودمنهور والنوبارية.

كانت مديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة وادى النطرون .

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور وتم نقل المصابين إلى المعهد الطبى القومى بدمنهور لتقديم الرعاية الصحية.

وفى مركز النوبارية، أصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة فى حادث تصادم سيارت ى ملاكى بالطريق الصحراوي دائرة المركز وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية المركزى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.