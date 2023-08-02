إصابة 7 فى حادث إنقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب تروسيكل بقرية بني صالح بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية بني صالح ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف إلي مكان الحادث ، وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
اسعاف
الفيوم رباب الجالي
أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب تروسيكل بقرية بني صالح بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
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أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب تروسيكل بقرية بني صالح بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
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