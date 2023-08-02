اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 06:57 م
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إصابة أم وطفليها فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 06:14 م
إصابة أم وطفليها فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيبت أم وطفليها، عصر اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة ملاكي قبل المدخل الشمالى لمدينة الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
وكان قد ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب الغردقة.
 
على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من "ا ح ع" 26 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، "ر ع ع 4 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، و"س ع ع" سنة ونصف "كدمات متفرقة بالجسم". 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لعمل الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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