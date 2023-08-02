أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال يوليو.. البنك التجارى فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يوليو، بحجم تداول بلغ 94.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.7 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة، وقيمة تداول 4.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مجموعة إي إف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 86 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 18.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 860.6 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 142.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 793 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 632.9 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 268.8 ورقة منفذة، وقيمة تداول 610.8 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 32.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 606.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 23.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 534.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول بلغ 60.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 512.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17595.92 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3530.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5217.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21365.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 5241.82 نقطة.