أسبوع مجانى.. اليونان تقدم تعويض استثنائى للسائحين بعد فوضى حرائق الغابات

كتبت: هناء أبو العز

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأربعاء، منح السياح الذين أوقفت حرائق الغابات في رودس إجازتهم، إجازة مجانية لمدة أسبوع.

وقال ميتسوتاكيس في لقاء تلفزيونى: بالنسبة لجميع أولئك الذين قطعت عطلاتهم بسبب حرائق الغابات، ستقدم الحكومة اليونانية، بالتعاون مع السلطات المحلية، أسبوعًا من الإجازات المجانية في رودس في الربيع المقبل أو الخريف المقبل.

وكان قد تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص ، من بينهم آلاف السياح البريطانيين ، من رودس في الأسابيع الأخيرة بعد اندلاع حرائق الغابات في حوالي 10 %من مساحة اليابسة بالجزيرة.

وكوجهة مفضلة لقضاء العطلات ، تعتمد اليونان بشكل كبير على السياحة ، والتي تمثل ربع ناتجها المحلي الإجمالي.