أخبار البورصة اليوم الأربعاء 2-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ليسيكو مصر، وأوراسكوم المالية القابضة، وحق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية.



البورصة تخسر 5 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 8.04%، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 125.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 130.9 مليون جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7304 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 5169 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 5298 سهم، 200 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1500 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 500 ألف سهم، 5.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمهندس للتأمين عدد 646.9 ألف سهم، 750 سهم، 141 ألف سهم، 3 أسهم، على التوالي.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، باع المساهم مينا وجدي قلته ميخائيل عدد 282.9 ألف سهم بسعر 0.812 بقيمة إجمالية 229.7 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 18.42% إلى 17.27%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال الشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

غاز المصانع أكدت عدد من شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية، عدم تأثرها بقرار الحكومة خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% لعدد من مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري، وذلك لمصانع الأسمدة الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي والمنتجة لمادة "اليوريا" بشكل خاص.

نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 5.037 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 78.67%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.015 مليار جنيه بنسبة نمو 147.51%.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 807.7 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 531.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 104.9 مليون جنيه مقارنة مع 43.5 مليون جنيه.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مبيعات بلغت 269.2 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 117 جنيه مقارنة مع 109.7 مليون جنيه.