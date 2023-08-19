وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة من غرفة العمليات

الغربية محمد طارق

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2022 / 2023 في يومها الأول، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 3201 طالب بالثانوية العامة امتحانات الدور الثاني في 12 لجنة على مستوى المحافظة، ويؤدي منهم اليوم 280 طالبا امتحان اللغة العربية، و146 طالبا امتحان التربية الدينية.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وقد سار الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.