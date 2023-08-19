اليوم السابع
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من على متن قارب الموت.. مغنٍ تونسى شهير يوثق هجرته

السبت، 19 أغسطس 2023 02:08 م
من على متن قارب الموت.. مغنٍ تونسى شهير يوثق هجرته المغنى التونسى
إيمان حنا

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وسط موجة تدفق المهاجرين المستمرة عبر السواحل التونسية والليبية نحو أوروبا لاسيما إيطاليا، وثق مغني راب تونسي شهير، يدعى "حسان جونيور"، رحلة عبوره البحر الأبيض المتوسط، فوق قارب يملأه المهاجرون. 

وأكد الشاب أنه يقترب إلى إيطاليا، في رحلة الهجرة غير الشرعية هذه، والتي انطلقت من منطقته "الطفالة" بولاية سوسة على الساحل الشرقى لتونس. وفق العربية

فيما انتشر المقطع المصور بشكل واسع بين التونسيين على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، لاسيما أن "الرابر" يتمتع بشعبية بين الأوساط الشبابية.

وانطلقت رحلة الشاب الشهير الذى يتابعه الملايين على يوتيوب، فى 12 أغسطس الحالى، لتصل لاحقا إلى مدينة بالرمو بجزيرة صقلية الإيطالية، بحسب ما أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" أمس الجمعة.

 


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