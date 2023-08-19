مصرع طفلة صعقا بالكهرباء فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت طفلة، 11 سنة، مصرعها بحمام عام مؤجر لأحد الأشخاص بمصيف بلطيم، صعقا بالكهرباء أثناء تواجدها به، بشاطئ الزهراء بمدينة مصيف بلطيم، ليجري نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج وأثناء إسعافها داخل الاستقبال توفيت متأثرة بإصابتها.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مصيف بلطيم، بتعرض الطالبة "رودينا.م"، 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة بمركز الحامول، لصعق كهربائي، وذلك أثناء استحمامها في أحد الحمامات العمومية المؤجرة بمصيف مدينة بلطيم، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي تفيد بوفاة الطالبة متأثرة بإصابتها.

تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس، وجاري العرض علي جهات التحقيق، ومن المتوقع أن تعاين جهات التحقيق جثمان الطفلة، ومعاينة الحمام العمومي المؤجر، وتصدر القرار المناسب خلال الساعات القليلة القادمة.