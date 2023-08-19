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محافظ بنى سويف: المحافظة تصدر 40% من صادرات الجمهورية من النباتات الطبية

السبت، 19 أغسطس 2023 04:00 ص
محافظ بنى سويف: المحافظة تصدر 40% من صادرات الجمهورية من النباتات الطبية النباتات العطرية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى، محافظ بني سويف، إنه تقوم نحو 20 شركة بتصدير 40% من إنتاج المحافظة من صادرات الجمهورية للنباتات الطبية والعطرية، كما يوجد نحو 68 مصنعا ومعصرة للنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة.

وأضاف محافظ بني سويف أن المحافظة تعد من أهم المحافظات فى إنتاج وزارعة النباتات العطرية والطبية على مستوى الجمهورية، حيث تتم زراعة مساحة 13.303 فدان بالنباتات الطبية والعطرية من الأراضى المزروعة على مستوى المحافظة، وتبلغ إجمالى المساحات المنزرعة للنباتات الطبية والعطرية نحو 37% من المساحة المزروعة.

وأشار المحافظ إلى أنه من أهم المحاصيل للنباتات الطبية والعطرية فى محافظة بنى سويف، نبات العطر، حيث تبلغ المساحة المزروعة به 3677 فدانا، كما تزرع المحافظة نبات عطر البردقوش على مساحة 29 فدانا، كما تتميز بمحافظة بنى سويف بزراعة نبات طبى زهرة الشيخ على مساحة 157 فدانا، كما تزرع المحافظة نبات بقدونس عشب أخضر على مساحة 768 فدانا، بالإضافة إلى زراعة الريحان على مساحة 2230 فدانا.


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