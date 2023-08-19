محافظ الغربية: 136 محضرا متنوعا عن حملات بالمحلة والسنطة وكفر الزيات وطنطا

الغربية محمد طارق

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 136 محضرا متنوعا عبارة عن "ضبط 159 عبوة عصير و386 عبوة مياه غازية بالإضافة إلى 280 عبوة مقرمشات، 3تانك و58 برميل مخلل مختلف أصناف غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب 22300 عبوة كاتشب ، 39 عبوة عسل أسود و 107 كرتونة خل يشتبه في صلاحيتهم 3100 كيلو و250 سلعة غذائية أخرى منتهية الصلاحية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي".

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ومن جانبه شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.