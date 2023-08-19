فوز مدرس بفنون جميلة المنصورة بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومى للمسرح

الدقهلية شريف الديب

فازت الدكتورة مروة عودة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، على جائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض سيدتى أنا بالمهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة السادسة عشر دورة الفنان عادل امام والذى تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة. وشملت المنافسات 37 عرضا مسرحيا.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مروة عودة قد حصلت على ثلاثة عشر جائزة من قبل وتعد الجائزة الرابعة عشر فى الترتيب للحصول على الجوائز. وقد حصلت من قبل علي جائزة الدولة للابداع من وزارة الثقافة والسفر إلى روما وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية.

وحصلت عام 2022 م علي جائزه أفضل شخصية مسرحية شابة من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ كما حصلت جائزة المهرجان القومي للمسرح المصري خمس مرات.