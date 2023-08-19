عروض مسرحية ومبادرات للأطفال أبرز جهود فرع ثقافة الفيوم خلال شهر يوليو

الفيوم رباب الجالى

قالت سماح كامل دياب مدير عام فرع ثقافة الفيوم ، أن الفرع أقام العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر يوليو الماضى، ففى إطار تعزيز الأنشطة المسرحية فى غرس القيم المجتمعية، تم إقامة عرض مسرحى بعنوان "هجوم على كوكب الأرض" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، وذلك على مسرح مجلس مدينة الفيوم، فى الفترة من 4- 9 يوليو كما دشّن نادى أدب قصر ثقافة الفيوم مسابقة أدبية في شعر العامية، على الصفحة الرسمية لفرع ثقافة الفيوم، ومن المقرر استمرار المسابقة لحين إعلان النتيجة في شهر سبتمبر القادم.

كما نفّذ قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم فعاليات مبادرة "ارسم حلمك" لمدة 4 أيام، وتضمنت ورش حكي للأطفال حول اتخاذ القرار وتحديد الهدف، وورش فنية للرسم والتلوين، وعروض مواهب للأطفال بجمعية الشيخ موسى، كما نظمت مكتبة الفيوم العامة احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "من أوراق يوليو"، ومجلة حائط، وورشة فنية، وأقام فرع ثقافة الفيوم احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة يوليو وآثارها على تاريخ مصر"، وأمسية شعرية، وعرض فنى لفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة، بنادي قارون الرياضى، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية أخرى بنادي محافظة الفيوم بمناسبة رأس السنة الهجرية، تضمنت أمسية شعرية، وعرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة.

ولفتت مدير فرع ثقافة الفيوم، إلى تنفيذ عدد من الفعاليات ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة خلال شهر يوليو الماضي، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية على مدى ثلاثة أيام، فعاليات مبادرة "نحو مسرحة المناهج" باستخدام التعلم النشط والألعاب التعليمية، ونفّذ قسم الثقافة العامة بالفرع عدداً من الفعاليات من خلال المواقع الثقافية المختلفة، حيث أقام بالتعاون مع مكتبة الكعابي، فعاليات مبادرة ثقافية بعنوان "نوابغ الثقافة المصرية" تضمنت محاضرة حول رموز الثقافة فى مصر "نجيب محفوظ – نبوية موسى"، ومسابقات ثقافية حول هذا الموضوع، كما تم تنظيم ندوة بعنوان "تحولات الأدب بعد ثورة يونيو" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، ونظمت مكتبة مطرطارس احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة يوليو.. البناء والآثار"، وورشة فنية لعمل مجلة حائط، ومعرض كتب لأبرز الكتب التى تتناول الثورة.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو تضمنت ندوة بعنوان "مكتسبات ثورة يوليو الثقافية"، إلى جانب ورشة فنية، ونفذ بيت ثقافة أبشواى احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة يوليو والتغيرات الاجتماعية بمصر"، وورشة فنية بمناسبة ثورة يوليو، وأقام بيت ثقافة طامية احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "23 يوليو.. الثورة التى غيرت مجرى التاريخ"، وورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، إضافة إلى عروض فنية للمواهب فى الغناء وإلقاء الشعر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالباً ببذل المزيد من الجهد، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائماً ما يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير فى رفع الوعى لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.