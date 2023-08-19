اليوم السابع
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ودرجة الحرارة الكبرى تسجل 31..

طقس مشمس نهارا لطيف مع الساعات الأولى من الليل على مصيف جمصة

السبت، 19 أغسطس 2023 01:36 م
طقس مشمس نهارا لطيف مع الساعات الأولى من الليل على مصيف جمصة مدينة جمصة
الدقهلية - محمد الحبشي

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 تسود حالة من الطقس الصيفى المعتدل على مدن محافظة الدقهلية، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم على مدينة جمصة السياحية الكبرى 31 والصغرى 23، مسجلة نسبة رطوبة 65%.

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

 

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطرابا فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3 أمتار.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25، الدقهلية الكبرى 31 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29.

 


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المصطافين في مياة جمصة
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