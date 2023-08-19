ضبط 2100 قطعة حلوى منتهية الصلاحية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كميات كبيرة من الشوكولاتة والحلوى منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات مكبرة على شتى الأسواق التجارية.

وأكد محمد عوض، مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم ضبط كمية تقدر ب 1100 قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية بأحد محال بيع المواد الغذائية بدائرة حى المناخ كان صاحبها يقوم ببيعها على أنها صالحة للإستهلاك الآدمى ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

وأضاف "عوض"، أنه تم أيضاً ضبط أحد المحال التجارية بنطاق دائرة حى الزهور وبحيازته كمية تقدر ب"1000" قطعة حلوى أطفال " مارشيملو مجهولة المصدر بدون أى مستندات تدل على صحة مصدرها مما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار مخالفاً بذلك القرار الوزارى 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتضمن القرار بأن تلك السلع، يُقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .