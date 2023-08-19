شعبة الأدوات المكتبية: مليار كراسة وكشول حجم استهلاكنا سنويًا تنتج محليًا

كتب هانى الحوتى

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع المحلية نجحت في توفير معظم الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب هذا العام، مما حدى من ارتفاع الأسعار لتصل الزيادة إلى 10% فقط مقارنةً بالعام الماضي، مضيفًا أن الغرفة تعتزم إنشاء معرض "أهلًا مدارس" في كل المحافظات؛ لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مناسبة.

أوضح "جبل"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصانع المحلية وفرت كل احتياجات السوق من الكراسات والكشكول، والتي يصل حجم الاستهلاك المحلي منها مليار كراسة، يتم إنتاجها محليًا باستثناء استيراد نسبة 30-40% من الورق الخام من الخارج، في حين يتم تصنيع معظم الإنتاج من الورق محليًا من خلال مصنعي نجع حمادي وقنا.

أضاف أما بالنسبة للأقلام الجاف يتم الاكتفاء الذاتي منها، يستهلك السوق من 600-800 مليون قلم سنويًا سواء لطلاب المدارس أو لمختلف الأعمال التجارية، في حين تصل نسبة الإنتاج المحلي من القلم الرصاص 70%، كما يجرى إنتاج ممحاة "استيكة"، وأدوات هندسية بمصانع محلية.

أنشأت الحكومة 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، ويستحوذ أقاليم الصعيد مجتمعة على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية، وتشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.

وصل إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.