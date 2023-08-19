

وقالت زاخاروفا - في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية "إن محاولة استهداف وسط العاصمة الروسية موسكو يعتبر تأكيدا آخر على الطبيعة الإجرامية لنظام فلاديمير زيلينسكي".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق - أنها أسقطت مسيرة أوكرانية في موسكو حاولت الهجوم على منشآت بالعاصمة دون تحديد طبيعة هذه المنشآت.



وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة فجر الجمعة فوق العاصمة.. مشيرا إلى عدم وقوع أضرار جسيمة جراء الهجوم.