حافظ على صحة بشرتك وتجنب التجاعيد بهذه النصائح أبرزها تناول الماء

كتبت فاطمة ياسر

الحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في إصدارك لبشرة صحية، وهذا الأمر يعد حلمًا للجميع، وتشغل بال الكثير وخاصة النساء اللاتي يسعن إلى تجنب ظهور علامات تقدم السن عليهن، فيفعلن الكثير من الأشياء التي تجنب هذا الشعور السلبي الذي يؤثر علي نفسيته الكثير منهم بشكل سلبي.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، إلى أن الكثيرات يفعلن العديد من الأشياء الخاطئة التي تساعد في ظهور علامات التقدم بالعمر وبشكل سريع، وبالتأكد يفعلن هذه الأشياء دون دراية أنها تتسبب في الظهور هذه العلامات، وهناك بعض النصائح التي يجب علينا القيام بها حتى نتجنب ظهور علامات الكبر علينا ومنها:

- الإكثار من تناول الماء علي أن لا تقل عن 2 لتر من الماء.

- الإكثار من تناول الخضراوات الورقية مثل البقدونس والجرجير والشبت تعد من الحيل التي تساهم في تنظيف وتطهير البشرة.

- الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف مثل البرتقال والكيوى.

- تجنب تناول الطعام علي ناحية واحدة في الفم، لأن هذا يساعد في زيادة نسبة التجاعيد.

- الابتعاد عن الظهور في إضاءة عالية مثل الشمس أو النور العالي، لأن هذا يساعد في ظهور التجاعيد بشكل فعال.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد في تجنب ظهور التجاعيد.

- الابتعاد عن التدخين وتناول الكحوليات.