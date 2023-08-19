تعليم سوهاج تبدأ تفعيل وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكرى.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن تفعيل وتفعيل وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكري على كافة مدارس المحافظة، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل بنود الوثيقة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، .

وفي هذا الإطار نظمت المديرية لقاء للتوعية بحقوق الأطفال المصابين بالسكري، بمدرسة البطل علي عثمان الابتدائية بسوهاج، واستهدف اللقاء المعلمين وأولياء الأمور وبعض التلاميذ، بحضور فاضل كامل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، ومنال محمد طه، وصفاء محمد عبد الرحيم، من التعليم الابتدائي.

كانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قد أصدرت وثيقة لحقوق الطفل المصاب بالسكر (داء السكري) في أثناء اليوم المدرسي والامتحانات لتنظيم يومه الدراسي وتنص الوثيقة على المعاملة بالمثل كباقي الزملاء دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل للمدرسة، أو عند عملية الدراسة ومن حق الطفل المصاب بالسكري قياس السكر في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة ويسمح للطفل المصاب بالسكري بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت، وعدم منعه حتى لو انتهت فترة الفسحة، ويسمح له بأخذ الأنسولين في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة ويجب احترام خصوصية الطفل، وعدم ترك الطفل دون ملاحظة، والاتصال بولي أمره في حالة وجود أمر طارئ.

كما أشارت الوثيقة إلى أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المصابين بالسكري في كل مدرسة، مع ضرورة أن يحتفظ بسجل خاص لهم شاملة أرقام هواتف أولياء الأمور وأيضا من يتم سرعة الرجوع إليهم في حالة الطوارئ، ومراعاة الحالة المرضية للطفل السكري، حيث قد يحتاج إلى التغيب من المدرسة في حالة عرضه على العيادة أو تحويله إلى المستشفى، ويسمح للطفل السكري بممارسة الأنشطة المدرسية والاشتراك بالرحلات المدرسية وعدم منعه من المشاركة، وضرورة توفير قاعدة بيانات بالمدرسة لكل طالب أو طالبة سكري، ويسمح للطفل المصاب بالسكري الذهاب إلى دورة المياه في أي وقت متى احتاج إلى ذلك، مع ضرورة توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطالب السكري في مقصف المدرسة.

وبما أن الامتحانات والاختبارات المدرسية تمثل ضغطا نفسيا على الطفل المصاب بالسكري، ما قد يعرضه لمضاعفات صحية وعدم انتظام مستويات السكر، لذا يلزم اعتماد ما يلي في أثناء الامتحانات:

- السماح للطفل بقياس سكر الدم باستعمال كل الوسائل والتقنيات بما فيها التحليل بدون وخز.

- السماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج حال الاحتياج.

- السماح للطفل بالتوجه إلى دورات المياه عند الاحتياج.

- استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أي أعراض غربية على الطفل وذلك بصفة عاجلة.