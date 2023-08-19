تعليم الجيزة: 85% نسبة حضور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثانى

كتبت - مرام محمد

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، اليوم السبت، سير امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى" للعام الدراسي 2022/2023، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن ناحيته، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن إجمالى عدد المتقدمين لامتحان مادة اللغة العربية اليوم بلغ 2475 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 85%، وذلك بواقع 22 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة في 19 إدارة.

وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث، مشددا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.

وأكد "سلومة"، أن المديرية استعدت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة من خلال التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات.

كما أكد تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان، مزودة بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.