تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 8 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و464 شاحنة و119 سيارة.
وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 173 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و291 شاحنة و67 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية 2"، و"بوسيدون إكسبريس"، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "أمل"، و"القاهرة"، وغادرت السفينتان "الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.
كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و189 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1439 راكبا بموانئها المختلفة.
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