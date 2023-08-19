تحقيقات النيابة تثبت إنشاء المتهمين بالاتجار فى الأسلحة صفحة على فيس بوك للترويج

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان ب الاتجار فى الأسلحة البيضاء بالعمرانية، قاما بانشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم من خلالها الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في الأسلحة البيضاء.

ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال التحريات وجمع المعلومات ، التوصل إلى القائمين على إدارة الحساب المشار إليه مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما 9 قطع سلاح أبيض – 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المشار إليه، كما اعترفا بتحصلهما على الأسلحة البيضاء من (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف أحدهما بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا وأمكن ضبطه وضبط ورشة لتصنيع السلاح الأبيض وتم ضبط 7 قطع سلاح أبيض – الأجزاء وقطع غيار التصنيع والإصلاح – العدد والأدوات، كما أمكن ضبط المتهم الثانى بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض).