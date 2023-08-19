بتنسيق 60 % .. كل ما تريد معرفته عن برامج الدراسة بالجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

محمد صبحى

أعلنت الجامعات الأوروبية EUE عن فتح باب الالتحاق لطلاب الثانوية العامة والازهرية وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة الادارية الجديدة، وطلاب الشهادات المعادلة، وذلك فى 12 تخصص، إذ تستضيف المؤسسة فرع جامعة لندن والتي تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها برامج كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية و الإدارية، وتقوم بتقديم 12 تخصص متميز في الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية والتمويل والإدارة.

وأوضح الدكتور محمود هاشم المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر، ان الجامعات تقدم منح مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة طوال فترة الدراسة بالإضافة إلى منح مجانية جزئية للمتفوقين علميا ورياضيا.

وأعلنت الجامعات الأوروبية فى مصر ، أنه تقدم منح دراسية كاملة لأوائل الجمهورية في الثانوية العامة

وتتيح الجامعات الأوروبية فى مصر 7 برامج في هندسة وعلوم الحاسبات والذكاء الإصطناعي وتطوير الويب و الهاتف المحمول والواقع الإفتراضي وتجربة المستخدم، وتمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

كما تقدم الجامعات الأوروبية فى مصر العديد من برامج الدراسات العليا في القانون، حيث تقدم برامج دراسات عليا متخصصة في مجال قانون الأعمال الدولي وآليات حل المنازعات الدولية ، كما سيتم منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن والمكون من عدد 6 كليات ممثلة في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسيةLSE ، وكلية بيركبيك Birkbeck ، والكلية الملكية في لندن Kings’ College، وكلية الملكة ماري Queen Mary، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS، وكلية لندن الجامعية UCL والمصنفة الثامنة على العالم وحصل منها 30 عالماً على جائزة نوبل..

جدير بالذكر أن الجامعات الأوروبية تم انشاؤها طبقا للقرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021 واستنادا للقانون رقم 162 لسنة 2018 حيث تستضيف الجامعات الأوروبية فى مصر EUE الجامعات الأولى المصنفة عالميا فى استجابة واضحة لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.