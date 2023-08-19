اليوم الوطنى للمجاهد بالجزائر.. تبون: نسعى لتحقيق مؤشرات إيجابية بالتنمية المستدامة

إيمان حنا

وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ،اليوم السبت، كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى يوم المجاهد، قائلا: " نحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا". وفق صحيفة البلاد الجزائرية .

وأضاف تبون: نحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا ، ونجدد اليوم على أرض الكفاح وقلعة الحرية مشاعر الاعتزاز بالانتماء لوطن صنع كبريائه الشهداء الأبرار".

و أردف قائلا: شهدائنا الأبرار أودعوا فى الأجيال بذرة الوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة، إننا نستلهم فى هذه المرحلة الثقة في مقدرات الأمة لنحقق مؤشرات إيجابية فى مجالات التنمية المستدامة.