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اليوم الوطنى للمجاهد بالجزائر.. تبون: نسعى لتحقيق مؤشرات إيجابية بالتنمية المستدامة

السبت، 19 أغسطس 2023 03:50 م
اليوم الوطنى للمجاهد بالجزائر.. تبون: نسعى لتحقيق مؤشرات إيجابية بالتنمية المستدامة الرئيس عبد المجيد تبون
إيمان حنا

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وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ،اليوم السبت، كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى يوم المجاهد، قائلا: " نحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا". وفق صحيفة البلاد الجزائرية .

وأضاف تبون: نحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا ، ونجدد اليوم على أرض الكفاح وقلعة الحرية مشاعر الاعتزاز بالانتماء لوطن صنع كبريائه الشهداء الأبرار".
 
و أردف قائلا: شهدائنا الأبرار أودعوا فى الأجيال بذرة الوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة، إننا نستلهم فى هذه المرحلة الثقة في مقدرات الأمة لنحقق مؤشرات إيجابية فى مجالات التنمية المستدامة.
 
 

الجزائر

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