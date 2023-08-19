اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه رسائل طمأنة للمصريين من الأكاديمية العسكرية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها تفقد الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية.

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