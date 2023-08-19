الهجرة تعلن إطلاق معسكر لأبناء المصريين بالخارج ضمن مبادرة "اتكلم عربي"

ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" تحت شعار "جذورنا المصرية"، أطلقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، وفتح باب التسجيل به بالتعاون للمرة الأول مع شركة أسسها شباب متخصص فى إقامة المعسكرات للأطفال والشباب، ويتم خلاله الحرص على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة ،عبر مجموعة العاب ومسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.

وقالت السفيرة سها جندى أن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التى تبهر العالم أجمع، من خلال عددا من الفعاليات من ضمنها المعسكر الذى تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج، مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال من المعسكرات التوعوية وخصوصًا بثقافتنا وهويتنا وتاريخنا، لافتة إلى أن هذا المعسكر خطوة جديدة فى اطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئسية "اتكلم عربي".

وأعلنت السفيرة سها جندى عن أنه بنهاية شهر أغسطس الجارى سيتم تنظيم معسكر ليوم واحد لابناء المصريين بالخارج، لتعريفهم بالتاريخ المصرى القديم والحضارة الفرعونية، من خلال عددا من الألعاب والأنشطة، لربطهم بوطنهم وهويتهم وثقافتهم، داعية المصريين بالخارج للتسجيل ومشاركة ابنائهم الذين يتراوح أعمارهم ما بين 8-13 عاما بالمعسكر عبر هذا الرابط:

‏https://forms.gle/E5JbGuhnrmaxsmBr6

وأضافت الوزيرة أن أبناءنا هم القادة الجدد لمستقبل مصر، لافتة إلى أنه لكى يكونوا جديرين بالقيادة فلا بد من معرفتهم لتاريخ وطنهم ولجذورهم العظيمة، وصولًا لكل المعارف التى بدأت العلوم المصرية تنشرها للعالم، ومعرفة كيف كان أجدادنا المصريين مبتكرين وبارعين وسبقوا كل العصور، ولهذا نقول دائمًا "مصر أم الدنيا" لأن حضارتنا هى أقدم الحضارات التى استمد العالم كله منها الكثير والكثير من العلوم بمختلف أنواعها، وبُنيت عليها العديد من الحضارات الأخرى.

ويأتى تنظيم الفاعليات فى المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.