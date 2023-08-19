وذكرت الداخلية الكويتية - في بيان الجمعة - أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية و أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية.

وتسدد الغرامة عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداء من يوم غد السبت.