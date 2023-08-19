الشباب والرياضة بجنوب سيناء تواصل فعاليات مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"

جنوب سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمختلف مواقعها الرياضية، وقال محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه تواصل مراكز الشباب على مستوى محافظة جنوب سيناء المشاركة في فعاليات مبادرة" صيف شبابنا - رياضتنا في إجازتنا"، برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث يشارك جميع مراكز الشباب بالمحافظة.

وأضاف أن المبادرة تضمنت تنفيذ أنشطة رياضية وشبابية متنوعة ما بين كاراتية وأداء التمارين الرياضية وأنشطة مختلفة و ندوات دينية و ثقافية ما بين النشء والشباب.

وأشار إلى أن مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"، بدأت من يوم 27 يوليو، وتستمر حتى7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه بالتزامن مع هذه الفعاليات يتواصل نشاط فعاليات مشروع تدريبات تنس الطاولة للمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبى بجنوب سيناء، موضحا ان التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبة و البطل الاوليمبى شملت رياضة تنس الطاولة لمراحل الناشئين بمركز بمركز التنمية الشبابية بالطور.

وقال إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، يعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذى يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية، ورسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، ويتم الإشراف عليها اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وسبق ونفذت الشباب والرياضة بجنوب سيناء معسكر "يلا كامب" بمدينتى دهب وسانت كاترين، تضمن برنامج المعسكر بمدينة دهب تنفيذ ألعاب "الكروس فيت" والألعاب الرياضية والترفيهية بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى برنامج سياحي فى المدينة وجولات حرة وزيارة جبل الطويلات والبلو هول وحفلات سمر فى محمية اللاجون ورحلة بحرية.