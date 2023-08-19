الزراعة: التوسع فى المساحات المنزرعة ونستهدف 3.5 مليون فدان لتحقيق فائض تصديرى

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية تعمل في التوسع بالمساحات المزروعة وتطبيق المعايير الحديثة والتكنولوجية الحديثة وهناك مشروعات مختلفة في مجال الزراعة تستهدف 3.5 مليون فدان.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، إن المساحة المزروعة تقد بـ 9.7 مليون فدان، وهناك خطط تطوير أساليب الزراعة وتوسع الإنتاج وتحقيق فائض تصديري، وبالفعل حققت الدولة الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل، ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محاصيل أخرى.